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Haberler Balıkesir Yaşlı öğretmen çiçeklerle karşılandı

Yaşlı öğretmen çiçeklerle karşılandı

HABER MERKEZİ
Yaşlı öğretmen çiçeklerle karşılandı
Balıkesir ve Muğla'da yaklaşık 30 yıl öğretmenlik yaptıktan sonra 1974'te emekliye ayrılan Kadriye Gürel, sadece genç nesilleri yetiştirerek değil, hayırsever olarak da eğitime hizmet etti. Kadriye Gürel, kendisi gibi öğretmen olan eşi Kemal Gürel ile eğitim tutkusunu emeklilik döneminde de sürdürdü. Zamanında aldıkları daireleri satan Gürel çifti, gelirle 1998-1999 yıllarında okul yaptırdı. Cumhuriyet'in 100. yıldönümü öncesinde okulu ziyaret eden Gürel, öğrenciler tarafından çiçeklerle karşılandı.
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