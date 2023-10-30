17 yaşındaki çiftin düğünü takı töreninin ardından karakolda bitti! Kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi

'1 MİLYON LİRA DOLANDIRILDIM'

Damadın babası Doğan K. (37) de düğün masrafları, takı giderleri ve başlık parası ile 1 milyon lira zarara uğratıldığını söyleyerek, "19-20-21 Ekim'de düğünümüz vardı, aileyi Bursa'ya davet ettik. Meğer karşı taraf bizi dolandırma niyeti ile yanımıza gelmiş. Aile, düğün günü, 'Konya'da babaannemiz öldü' diyerek kız, üstünde gelinlik ve ziynet eşyaları ile kaçırmak istedi. Kızın annesi, düğün günü kızının yanından hiç ayrılmadı. Susurluk'ta tüm mahalleye rezil olduk. Başlık parası 250 bin lira, ziynet eşyaları 80 bin lira, düğün masrafları ve Ankara'dan getirdiğim sanatçı ile toplam zararım 1 milyon lira. 1 milyon lira dolandırıldım" dedi.