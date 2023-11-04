Başkan Yılmaz’dan Balıkesirli gençlere müjde

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'de ikamet eden üniversite sınavına girecek öğrencilere sınav giriş ücretlerinin Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacağının müjdesini verdi. 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı merkezi sınavlarda başarı gösteren öğrencilerin ödüllendirildiği törene katılan Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, gençlerle bir araya geldi.

GENÇLER ALKIŞ YAĞMURUNA TUTTU

"Balıkesir'de ikameti olan sınava girecek herkesin giriş ücretini ödeyeceğiz" diyen Başkan Yılmaz'ı, salonda bulunan gençler alkış yağmuruna tuttu. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim nerede varsa, bir şeyi güzelleştirmek nerede varsa hep yanlarında olduklarını belirten Başkan Yılmaz, "Şehrimizin tüm dinamikleriyle birlikte çalışarak dışarıda okuyan gençlerimizin mezun olduktan sonra Balıkesir'e dönerek burada çalışabilmeleri için istihdam sağlayan büyük fabrika ve işletmeleri şehrimize yatırım yapamaya davet ediyoruz. Gençlerimiz kendi şehrinde istihdam sağlayabilsin istiyoruz" dedi.