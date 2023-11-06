Kırmızı melki sezonu başladı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinin vazgeçilmez lezzetlerinden olan kırmızı melki mantarı sezonu açıldı. İlk melkilerin kilosu 200 liradan satışa çıktı. Yöre halkının geçim kaynağı halini alan ve sofralarda sıkça tercih edilen kırmızı melki, asıl adıyla kanlıca mantarı Sındırgı meydanında satışa sunulmaya başladı. Yağışların az olması nedeniyle fiyatların yüksek olması melki seven vatandaşları oldukça üzdü. Kırmızı, beyaz ve mor çeşitleri bulunan melkinin en değerlisi ve tercih edileni kırmızı melki. Eşsiz bir doğada çam ağaçlarının arasından zorlukla toplanan melkiler, Cumhuriyet Meydanı'nda tüketici ile buluşuyor. Öte yandan sonbahar döneminde özellikle yağışlar sonrasında dağlarda yetişen ve halk dilinde de melki olarak bilinen kırmızı mantar Sındırgı - Simav bölgesinde yüksek rakımlı noktalarda görülmeye başlandı.