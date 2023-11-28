Balıkesir AK Parti’de temayül yoklaması yapıldı

AK Parti Balıkesir Teşkilatları 2024 yılında yapılacak Yerel Yönetimler seçimlerinde AK Parti'den belediye başkan adayı olacak aday adaylarının belirlenme süreci kapsamında Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan da katılımıyla temayül yoklaması yaptı. 3 bin delege, Büyükşehir Belediye Başkanı ve 20 ilçe Belediye Başkanı adaylarını belirlemek üzere sandığa gitti. Balıkesir'in tüm ilçelerini kazanmak için çalışacaklarını belirten İl Başkanı Mehmet Aydemir, "Kentteki tüm belediyeleri AK Parti'ye bağlayacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Çünkü AK Parti belediyeciliği tüm Türkiye'ye damga vurmuştur" şeklinde konuştu.