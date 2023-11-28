Balıkesir Ticaret Odası’ndan dev gıda sitesi projesi

Tarihi, kültürel ve doğal güzellikleri yanı sıra tarım ve hayvancılıkta güçlü üretimi ile gıda sanayisi, hacimli ihracatı, tatil ve sağlık turizmi, eğitim kurumları, çok yönlü ulaşımı, sosyal yaşam olanakları ile zengin Balıkesir, tersine göçe teşvikle insan kaynağı ve önemli yatırımcı tarafında cazibesini artırmaya devam ediyor.

BÖLGENİN EN BÜYÜĞÜ OLDU

1880 yılından itibaren Balıkesir tüccarının bir araya gelerek bir birliktelik arayışları için sürdürdükleri çalışmalar; 1889 yılında Padişahın fermanı ile tam resmiyet kazanmış ve Balıkesir Ticaret Odası resmen kurulmuştur. Yüzyıl içerisinde çeşitli savaş halleri ve zaruretlerden dolayı Ticaret Odası çalışmaları kısa aralıklarla sekteye uğrasa da, günümüze değin Balıkesir ekonomisine katkı sağlamak amacıyla önemli adımlar atmaya devam etmiştir. Balıkesir Ticaret Odası bugün yaklaşık 6500 üyesi ile ilin ve bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşu niteliğindedir. Balıkesir Ticaret Odası'nın amacı, ekonomik ve sosyal hayata ilişkin yürüttüğü yenilikçi ve öncü faaliyetler ile üye ve paydaşlarını sürekli geliştirerek Balıkesir ticaretine daha fazla dinamizm kazandırmak ve kentin sürdürülebilir gelişiminde söz sahibi olmaktır. Bu vesile ile 2023 yılı ihracatının 1 milyar 150 milyon dolar ile kapatılması hedefleniyor.

TİCARET İYİLEŞTİRİLECEK

Yeni yüzyılda iş dünyası olarak özellikle dijital dönüşüm, yapay zeka, iklim değişikliği ve karbon ayak izi gibi konulara odaklanma yolunda adımlar atılması planlanıyor. Üyelerine ve Balıkesir'e etkin ve faydalı hizmetler sunmak için çalışmalarını sürdüren Balıkesir Ticaret Odası, Gıda Toptancıları ve İmalatçıları Sitesi Projesi ile gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerini daha modern ve iyi şartlarda ticaret yapabilme imkânı ile buluşturacak. Balıkesir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Rahmi Kula, "Türkiye'yi doyuran il Balıkesir olarak gıda ve gıda sanayisine yönelik proje ve geliştirme çalışmalarını önemli buluyoruz. Marka Şehir olma yolunda hedeflerimizi büyütürken, bu noktada Gıda Toptancıları ve İmalatçıları Sitesi Projesini modern tasarımı ve kuvvetli altyapısı ile çevreci bir şekilde gerçekleşebilmesi için büyük bir titizlikle planlıyoruz. Büyük bir gıda sitesi kurmayı arzu etmenin yanı sıra, bu proje ile Türkiye'nin en büyük gıda üssü olmayı amaçlıyoruz" dedi.