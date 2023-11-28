Büyükşehir, Bandırma’ya 55 yeni otobüs kazandırdı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, 'Bandırma'yı Bandırmalıları önemsiyoruz' diyerek ulaşıma 565 milyon liralık yatırım yaptı. Bandırma'ya yeni kazandırılan 2023 model 55 yeni otobüs Bandırma yollarında sefere başladı. 'Önce insan' diyerek şehrin dört bir yanında ulaşıma büyük yatırımlar yaparak asfaltından refüjüne, yol çizgisinden otobüsüne kadar birçok hizmeti bir bir vatandaşın kullanımına sunan Başkan Yılmaz şimdi de Bandırma'nın arazi koşullarına uygun, konforlu, kaliteli ve çevreci 2023 model 55 adet yeni Otokar Centro marka otobüsü ilçeye kazandırdı. Bandırma Cumhuriyet Meydan'ında törenle hizmete alınan otobüsler, görücüye çıktı. Başkan Yılmaz, kurdele kesiminin ardından direksiyona geçerek yeni otobüsler ilk seferi yaptı. Başkan Yılmaz'ın ev sahipliğinde düzenlenen törene; Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, Otokar İç Pazar Satış ve Pazarlama Direktörü Murat Tokatlı, Balıkesir Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Rıza Tekin, Bandırma Ulaşım Hizmetleri Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Soylu şoförler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ÇEVRE DOSTU OTOBÜSLER

Bandırma'ya heybelerinin dolu olarak geldiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "Yılların yorduğu araçlarının hepsini değiştirdik, bugün hizmete giriyor. Hayırlı uğurlu olsun. Bandırma eğitim seviyesi yüksek, Türkiye'nin göz bebeği ve her türlü üretimin yapılabileceği bir yer. Hiçbir şeyi ihmal etmek istemiyoruz. Esnafımızın araçlarının yenilenmesi ve vatandaşlarımızın daha konforlu ulaşım hizmeti alması için elimizi taşın altına koyduk, ulaşımda sorumluluğu aldık. 2019 yılından bu yana; Balıkesir Merkeze sıkıştırılmış doğal gazla çalışan 65 CNG'li otobüs ve Edremit'e Körfez bölgesinin arazi şartlarına uygun olan 25 Centro marka otobüsü kazandırdık. Şimdi de Bandırma'da şoför esnafımızla birlikte bölgenin arazi yapısıyla uyumlu, 55 adet Centro marka otobüsü hizmete alıyoruz" dedi.

HAT SAYIMIZI 220'YE ÇIKARDIK

Başkan Yücel Yılmaz "Bandırma'da; 22 hat ve 97 araçla toplu taşıma yapılırken; yeni 55 aracımızla birlikte toplam152 araçla, ulaşımı daha konforlu hale getiriyoruz. Toplam 152 çevreci otobüsümüz, bugünden itibaren Bandırma'nın hizmetinde" diye konuştu.