Kendi kendine yeten belediye

Göreve geldiği günden bugüne kadar 'Sosyal Belediyecilik' ve 'Eser Belediyeciliği' anlayışıyla hareket eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül'e kazandırmaya devam ediyor. Belediye'nin kendi imkânlarıyla yapılan GES (Güneş Enerji Santrali) faaliyete geçtiğinden bugüne kadar enerji üretimiyle; Sultan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi, Hasan Can Kültür Merkezi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi'nin yarı olimpik yüzme havuzunun elektrik faturaları GES ile mahsuplaştırılarak ödenmekte. Altıeylül Belediyesi projeleriyle Altıeylül'e kazandırmaya devam ediyor. Yaklaşık 20 dönüm arazi üzerine kurulan Güneş Enerji Santrali (GES) 1 Megawatt enerjiyi kurulan 3 bin panel ile elektrik üretirken yaklaşık 2-3 yıl içerisinde kendini amorti edecek proje sayesinde elektrik üretimi devam ediyor.

3 BİN PANEL KURULDU

ALTIEYLÜL sınırları içerisinde yer alan Dallımandıra Mahallesi'nde Altıeylül Belediyesi tarafından hayata geçirilen Güneş Enerji Santrali (GES) belediyenin kendi öz kaynakları kullanılarak hayata geçirildi. GES günlük ortalama 6500- 7000 kW elektrik üretimi ile Altıeylül'e kazandırmaya devam ediyor.

İLÇEYE KAZANDIRIYORUZ

GES projesiyle belediyeye ve milli gelire büyük katkı sağladıklarını ifade eden Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, "Dallımandıra Mahallesi'nde toplam 19 bin 500 m2 alanakurulu 3 bin panelden oluşan ve 1 megawatt'lık enerji üreten GES projesi hem Altıeylül'e hem de milli gelire büyük katkı sağlıyor. Tamamen belediyemizin öz kaynaklarıyla olu��turmuş olduğumuz GES projemizle Altıeylül'e kazandırmaya ve üretmeye devam ediyoruz. Geldiğimiz günden bugüne şehrimize değer katacak projeleri gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Altıeylül'ümüzü Balıkesir'imizin parlayan bir yıldızı yapmak için var gücümüzle mücadele etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.