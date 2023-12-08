Korkunç işkenceyi sosyal medyada paylaştılar

Balıkesir'de alacak nedeniyle husumetli oldukları Furkan Alkaş'a (25) işkence yapıp bu anları sosyal medyada paylaştıkları gerekçesiyle tutuklanan Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya hakkındaki 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

POLİS SUÇÜSTÜ YAKALADI

Karacabey ilçesinde oturan Gülistan ve Mehmet Garip Alkaş çifti, geçtiğimiz Haziran ayında haber alamadıkları oğulları Furkan Alkaş'ın, sosyal medya hesabında yayınlanan işkence görüntülerini görünce polise giderek şikayetçi oldu. Yapılan araştırmada Alkaş, kendisine işkence yapıldığını öne sürdüğü Soner Kaya'nın evinde bulundu. Polis, alacak meselesi yüzünden Furkan Alkaş'ı ellerini arkadan bağlayıp, ağzını kapatarak işkence yapan Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya'yı gözaltına aldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Adliyeye çıkartılan şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Furkan Alkaş'ın, ortak arkadaşlarının evinde uğradığı işkenceyle ilgili savcılık soruşturması tamamlandı. İddianamede, Muhammet Ramazan Batır ve Soner Kaya'nın, cep telefonu ile cüzdanında bulunan 2 bin 500 lirayı aldıkları Furkan Alkaş'ı dövüp hakaret ettikleri, o anları ise Osman Dova'nın cep telefonu ile görüntüleyip, sosyal medyada paylaşılmasını sağladığı görüşü yer aldı. Muhammet Ramazan Batır, Osman Dova ve Soner Kaya hakkında farklı suçlarından 4 yıldan 17'şer yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılması talep edildi. İddianame Bandırma Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilirken, tutuklu sanıkların yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.