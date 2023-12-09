Arızalı aracını iterken bir başka otomobil çarptı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Pelitköy Mahallesi İzmir - Çanakkale karayolu Burhaniye istikametinde, arızalanan otomobilini araçtan inerek itmekte olan R.A isimli kişiye seyir halindeki N.U idaresindeki araç çarptı.

Çarpmanın etkisiyle R.A. ağır yaralandı. Kaza sonrasında ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı R.A. Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Burhaniye Grup Amirliği ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. R.A. ambulans ile Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi.