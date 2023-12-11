BASKİ tarımsal sulama çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Binlerce Hektar Alan Suyla Buluşuyor

14.583 kilometrekare yüzölçümü olan ilimizde, nüfusumuzun 3'te 1'lik kısmı olan kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlarımız geçim kaynaklarını tarımla ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Bu nedenle su tüketimi ilimizde sadece içme ve kullanma suyu olarak değil tarım, hayvancılık ve sanayi alanlarında da çok fazla tüketilmektedir.

"Bu günümüzü yarınlara hazırlamak" amacıyla, su tasarrufu çalışmaları kapsamında fazla su tüketiminin önüne geçmek için açık ve kapalı sistem Tarımsal Sulama Tesislerinin tamamında bakım, onarım ve temizlik çalışmaları yapılmaktadır. Mevcut suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla kapalı sisteme sahip 26 tesiste ön ödemeli 1.200 adet ultrasonik sayaç yatırımları yapılmış olup, bölgesel olarak %40 su tasarrufu sağlanmıştır. Ayrıca sulama sezonu içerisinde yaşanan arızaların tamamında en hızlı ve yetkin personeller ile müdahaleler yapılarak kesintisiz sulama hizmeti sunulmaktadır. İlçelerde oluşturulan idari yapı, iş makinası ve araç parkı, yedek parça depoları ile özel imalat parça üretimi sayesinde hizmet kalitesi arttırılmıştır.

Toprağında Mucize Suyunda Bereket

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi BASKİ Genel Müdürlüğü "Toprağında Mucize Suyunda Bereket" ile yola çıktığı Tarımsal Sulama alanında, faaliyetlerini bir adım daha ileriye taşıyarak, 14.09.2023 tarihi itibariyle, Tarımsal Sulama alanında çalışmalarını genişletmek ve il genelinde bütün çiftçilere "Kırsal kalkınmanın vazgeçilmezi tarım ve hayvancılık faaliyetlerinin temel ihtiyacı olan suyun, çiftçilere daha ekonomik ve verimli ulaştırılmasını sağlamak" adına, Sulama Birlikleri tarafından işletilen 17 tesis toplamda 52.245 hektar alanın işletme, bakım ve onarım sorumluluğunu da kendi çatısı altına almıştır. Böylece 2023 yılında toplamda 75 tesis 71.584 hektar alana hizmet sunmaktadır.

Tarımsal Sulama İşletmeciliği alanında Türkiye de kurumlar arasında suya yön veren sürdürülebilir faaliyetlerde örnek olan BASKİ Genel Müdürlüğü, tarımsal üretimde verimlilik artışının en önemli unsurlarından su kaynaklarının geliştirilmesi, sulu tarım alanlarının etkin kullanımının sağlanması ve çiftçilerin ürünlerindeki verimini en iyi düzeyde alabilmesi için çalışmalarına aralıksız devam etmektedir.