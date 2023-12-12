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Haberler Balıkesir Balıkesir’in peyniri 25 yılın en iyisi seçildi

Balıkesir’in peyniri 25 yılın en iyisi seçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Türk Mutfağı’nın gücünü 205 ülkenin katıldığı Gourmand Awards 2023’te gözler önüne serdi. Yarışmadan; “Ekmek Şehri Balıkesir” kitabıyla 1.’lik, “Zeytin Ülkesi Balıkesir” kitabıyla 2.’lik kazanan Büyükşehir Belediyesi, “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabıyla da son 25 yılın en iyisi seçilerek “Best of Best” ünvanının sahibi oldu.

Balıkesir’in peyniri 25 yılın en iyisi seçildi

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; şehrin yeme içme kültürünü tanıtmak ve potansiyelini dünyaya duyurmak için gerçekleştirdiği kitap çalışmalarıyla dünyanın tek uluslararası yemek kitapları yarışması olan Gourmand Awards 2023'e damgasını vurdu.

2019 yılında aynı yarışmadan "peynir ve süt" kategorisinde dünyanın en iyisi seçilerek "Best in the World" etiketiyle basılma hakkı kazanan "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı bu yıl 29'uncusu düzenlenen yarışmada, son 25 yılın en iyisi seçilerek 'Best of Best'e adını yazdırdı.

BALIKESİR'E 4 ÖDÜL

Bu yıl yarışmaya katıldığı; Ekmek Şehri Balıkesir" kitabıyla "ekmek kitabı" kategorisinde 1.'lik, "Zeytin Ülkesi Balıkesir" kitabıyla da "Akdeniz Kitapları" kategorisinde 2.'lik kazanan Büyükşehir Belediyesi, "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabının da "Best in the World" seçilmesiyle bu yıl 3 ödül, toplamda 4 ödül kazanarak Türk Mutfağının kadim geçmişi ve zenginliğini 205 ülkenin katıldığı yarışmada dünyaya duyurdu.

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