‘Gri Su’ projesiyle 1 milyon metreküp tasarruf

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir'de arıtılmış atık suların kullanım alanını genişletiyor. Yaşanması muhtemel su krizine karşı önlem alan Büyükşehir Belediyesi, "Edremit-Altınoluk Atık Su Arıtma Tesisi"nde devreye aldığı sistemle arıtılan gri suyu; tarımsal sulamada, peyzaj sulamasında ve itfaiye hizmetlerinde kullanacak.

İSRAF SON BULUYOR

Atık suları alternatif bir su kaynağı olarak değerlendiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi; su kullanım oranını azaltmak, birincil su kaynaklarını korumak ve israfı önlemek amacıyla Edremit-Altınoluk Atık Su Arıtma Tesisinde gri su şebekesi kurdu. Gri su şebekesiyle Büyükşehir, 2024 yılı içerisinde yaklaşık 1 milyon metreküp arıtılmış atık suyu geri kazanmayı ve bu suları tarımsal sulama, peyzaj sulaması ve itfaiye hizmetlerinde yeniden kullanmayı amaçlıyor.

'YEŞİL DÖNGÜ OLUŞTURUYORUZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, "Suyu korumak bizim en önemli görevlerimizden birisi. Bunun için her türlü adımı atıyoruz. Su israfını önlemek, suyu daha verimli kullanmak için arıtılmış atık suların kullanım alanını genişlettik. Altınoluk Atık Su Arıtma Tesisinde kurduğumuz gri su şebekesiyle; atık sudan arıtılan suyu tekrar kazanıp gerekli alanda kullanarak yeşil bir döngü oluşturacağız. Bu projeyi bölgemizde ilk kez Büyükşehir olarak biz hayata geçiriyoruz. Hayırlı olsun" dedi.