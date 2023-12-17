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Haberler Balıkesir Balıkesir Büyükşehir'den 58 yeni otobüs

Balıkesir Büyükşehir'den 58 yeni otobüs

HABER MERKEZİ
Balıkesir Büyükşehir’den 58 yeni otobüs
BALIKESİR Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı her daim genç ve güçlü tutuğu araç filosuyla daha güvenli, konforlu ve kaliteli hale getiriyor. 58 yeni aracı daha bünyesine katacak olan Büyükşehir, 19 Aralık'ta hizmete alacağı otobüsleri, şehrin farklı noktalarında sergilemeye başladı. Başkan Yücel Yılmaz'ın yenilikçi vizyonu doğrultusunda araç filosunu yeni alınan son teknoloji araçlarla her daim genç ve güçlü tutan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımı her geçen gün daha konforlu, kaliteli ve güvenli hale getiriyor. 58 yeni araç, 19 Aralık'ta hizmetine sunulacak.
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