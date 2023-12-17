Sahte alkol yine can aldı

BALIKESİR'İN Edremit ilçesinde sahte alkol içen 51 yaşındaki Mustafa Ülkü, evinde ölü olarak bulundu. Ölen kişiye sahte alkolü satan 5 kişi gözaltına alındı.

FATURALAR BULUNDU

GAZİCELAL Mahallesi 128 Sokak'ta meydana gelen olayda, kendisinden haber alamayan oto tamircisi Mustafa Ülkü'nün yakınları, polise haber verdi. 112 ekipleriyle birlikte Ülkü'nün evine giden polis ekipleri, yatak odasında 51 yaşındaki adamın cansız bedenini buldu.

Sağlık ekipleri, Ülkü'nün üzerinde herhangi bir kesici-delici alet yaralaması izine rastlamadı. Polisin evde yaptığı incelemede, sahte içki olduğu değerlendirilen sıvı madde ve alkol satışı sonucu düzenlenmiş olan faturalar bulundu. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve KOM ekipleri, tekel bayii sahibi ve çalışanları olan Kadir A.T. (56), Mehmet G.Ç. (47), Talha Ç. (15), Efe E. (14) ve Ayşegül V.Ç. (44) isimli kişileri gözaltına aldı.

ARAMA YAPILDI

ŞÜPHELİLERİN ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 12,5 litre sahte içki ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.