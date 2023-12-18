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Haberler Balıkesir Ters yönden gelip refüjü asan araç dehset saçtı

Ters yönden gelip refüjü asan araç dehset saçtı

SUAT SALGIN
Ters yönden gelip refüjü asan araç dehset saçtı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 2'si ağır, 8 kişi yaralandı. İzmir istikametinden gelen bir otomobilin orta refüjü aşarak Çanakkale istikametinden gelen araçların geldiği şeride geçmesiyle meydana gelen kazayı görenler durumu 112 Acil Yardım ve polise bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin sıkıştıkları araçlardan çıkarıp, 112 Acil Yardım ekiplerine teslim ettiği yaralılar Ayvalık Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

BEBEK AĞIR YARALI

Kazada, 2 yaşındaki M.İ. adındaki bebek ile 27 yaşındaki annesi O.İ. ağır olmak üzere, M.İ. (33), R.Ç.(70), H.Ç.(68), H.M.(44), E.M.(25), A.Ş.(43) isimli vatandaşlar adeta ölümden döndü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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