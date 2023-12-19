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Haberler Balıkesir Film gibi operasyon! Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Film gibi operasyon! Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Balıkesir'de filmleri aratmayan bir operasyon gerçekleştirildi. Tepe lambası yanan ambulansla uyuşturucu sevkiyatı yapan 3 kişi, polis ekiplerinin yaptığı çalışmayla kıskıvrak yakalandı. Ambulans içerisinde arama yapan Narkotik köpeği Danga valize zulalanmış uyuşturucuları kısa sürede buldu.

İHA

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izniyle bir süredir takip ettikleri kişilerin sevkiyat yapacağı bilgisine ulaştı.

Film gibi operasyon! Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Zanlıların dikkat çekmemek için ambulans kiraladıkları ve uyuşturucuları bu şekilde taşıdıkları belirlendi. Bunun üzerine ambulans takibe alınarak İstanbul İzmir otobanında operasyon başlatıldı.

Film gibi operasyon! Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Tepe lambaları yanmış vaziyette seyreden hasta nakil ambulansı ekiplerce durduruldu. Narkotik köpeği Danga'nın da katıldığı operasyonda valize saklanmış 9 kilogram 14 gram Skunk Esrar maddesi, bir ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 2 şarjör ele geçirildi.

Film gibi operasyon! Ambulansla uyuşturucu sevkiyatına polis engeli

Özel bir sağlık şirketinin çalışanı 3 kişi gözaltına alınırken, zanlıların sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.
Ambulansla ilgili de idari soruşturma başlatıldı.

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