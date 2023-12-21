Eş katillerine müebbet

Denizli'de eşi Mine Kocadağ'ı (26) boğarak öldürdükten sonra gömdüğünü itiraf eden tutuklu sanık Mithat Kocadağ (33), ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Karar duruşmasında Kocadağ, "Oğlumun yüzüne bakamıyorum. Çok pişmanım" dedi. Pamukkale'de oturan 1 çocuk annesi Mine Kocadağ, 18 Ağustos 2022'de ortadan kayboldu. Bahçıvan olarak çalışan eşi Mithat Kocadağ, kayıp ihbarında bulundu. Hiçbir sonuç alınamayınca soruşturma derinleştirildi. 30 Ocak'ta bir televizyon kanalındaki programa katılan Mithat Kocadağ, canlı yayında eşi Mine Kocadağ'ı öldürdüğünü itiraf edip, cesedini gömdüğü yeri tarif etti. Tarif üzerine Kocadağ'ın daha önce çalıştığı otelin bahçesinde yapılan kazı çalışmasında eşinin çuvalda cesedi bulundu.

'O GÜN CİNNET GEÇİRDİM'

Mithat Kocadağ son ifadesinde, "Olay günü bir anlık cinnet getirdim. Bir anlık cinnetle oldu, çok pişmanım. Aileme, eşimin ailesine ve oğluma yaşattıklarım için pişmanım. Çocuğumun yüzüne bakamıyorum" dedi. Mahkeme heyeti delilleri göz önünde bulundurarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılmasına, ayrıca takdir indirim uygulanmamasına karar verdi.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde oturan ve hurdacılık yapan Kadir Meşe, 15 Şubat'ta birlikte yaşadığı 3 aylık hamile Hazal Alpyörük'ü, 'kıskançlık' nedeniyle çıkan tartışmada 97 yerinden bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Alpyörük müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis merkezine giderek teslim olan Kadir Meşe tutuklandı. Meşe ifadesinde, "Hazal, uyuşturucu kullanıyordu. Karnındaki bebek benden değildi. Kendisini çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladım. Daha sonra evden ayrıldım ve geri geldim. Eşim ölmemişti ve yatakta hırıltılar çıkarıyordu. Yeniden bıçaklamaya başladım. Ardından teslim oldum" şeklinde konuştu.

HİÇ İNDİRİM UYGULANMADI

Adli Tıp Kurumu raporunda, Hazal Alpyörük'ün bıçakla 97 yerinden bıçaklandığı ve karnındaki bebeğin babasının Kadir Meşe olduğu belirtildi. Kadir Meşe 'gebe olduğu bilinen kadına karşı öldürme' suçudan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanık hakkında indirim uygulanmadı.