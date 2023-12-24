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Haberler Balıkesir Tarihi eser kaçakçıları gözaltına alındı

Tarihi eser kaçakçıları gözaltına alındı

HABER MERKEZİ
Tarihi eser kaçakçıları gözaltına alındı
BALIKESİR'İN Burhaniye ilçesinde tarihi eser kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 2 zanlı gözaltına alındı.Burhaniye Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ören Mahallesi Denetko Kavşağı mevkiinde şüphe üzerine aracı durdurdu.Araçta arama yapan ekipler, kilitli poşetlerin içinde çeşitli dönemlere ait 632 altın ve metal sikke ile 35 ok başının yanı sıra yüzük, haç, mühür gibi objelerden oluşan 720 parça tarihi eserin yanı sıra hassas terazi ele geçirdi.Polis, araçta bulunan tarihi eser kaçakçılığı şüphelileri H.Ç. ve H.Ö'yü gözaltına aldı.
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