Balıkesir’de zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde Çanakkale-İzmir yolunun Pelitköy Kavşağı'nda gece saatlerinde trafik kazası oldu. Edinilen bilgiye göre, N.Ö. yönetimindeki otomobil ile sürücüsü tespit edilemeyen araç kavşakta çarpıştı. Daha sonra arkadan gelen N.K. idaresindeki ve E.Ş. yönetimindeki araçlar da kazaya karıştı.

Kaza sırasında, araçta bulunan Z.B. ile araçta bulunan E.İ.U., Ö.Ö., F.T., S.K. ve E.Ş. yaralandı. Yaralılar, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Burhaniye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince araçlardan çıkarılırken, ambulanslarla Burhaniye Devlet Hastanesine sevk edildi. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.