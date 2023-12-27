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Haberler Balıkesir Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

HABER MERKEZİ
Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu
Balıkesir'de jandarma ekipleri 312 personelin katılımı ile il genelinde yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları düzenledi. Ekipler, 2 bin 667 litre kaçak alkol, şarap, viski, votka, alkol aroması ve etil alkol ele geçirdi. Bu kapsamda, 284 işyeri kontrol edilirken, 2 bin 383 şahsa kimlik sorgusu yaparken çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs gözaltına alındı. Kaçak içki operasyonlarında da 4 işletme, 5 ikamet, 2 depo, 1 bağ evi ve 2 araçta yapılan aramalarda, 1625 litre şarap, 521 litre rakı, 245 litre etil alkol, 192 litre viski, 50 litre alkol aroması, 30 adet alkol kiti, 4 litre votka olmak üzere toplam 2 bin 667 litre kaçak alkollü içki ve 50 adet alkol aroması ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldı.
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