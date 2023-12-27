Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonu

Balıkesir'de jandarma ekipleri 312 personelin katılımı ile il genelinde yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları düzenledi. Ekipler, 2 bin 667 litre kaçak alkol, şarap, viski, votka, alkol aroması ve etil alkol ele geçirdi. Bu kapsamda, 284 işyeri kontrol edilirken, 2 bin 383 şahsa kimlik sorgusu yaparken çeşitli suçlardan aranan 1 şahıs gözaltına alındı. Kaçak içki operasyonlarında da 4 işletme, 5 ikamet, 2 depo, 1 bağ evi ve 2 araçta yapılan aramalarda, 1625 litre şarap, 521 litre rakı, 245 litre etil alkol, 192 litre viski, 50 litre alkol aroması, 30 adet alkol kiti, 4 litre votka olmak üzere toplam 2 bin 667 litre kaçak alkollü içki ve 50 adet alkol aroması ele geçirildi. 11 şüpheli hakkında adli ve idari işlemlere başlanıldı.