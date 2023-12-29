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Haberler Balıkesir Balıkesir'de yaşlı kadını dolandıran hırsız yakalandı

Balıkesir'de yaşlı kadını dolandıran hırsız yakalandı

Balıkesir'de 74 yaşındaki kadını arayarak kendisini jandarma olarak tanıtan dolandırıcı, jandarma ekipleri tarafından kısa süre içerisinde yakalandı. Yaşlı kadının adının cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığını söyleyerek, 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DHA
Balıkesir’de yaşlı kadını dolandıran hırsız yakalandı

Balıkesi'in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde Yeşilçomlu Mahallesi'nde yaşanan olayda Ayşe O.'yu telefonla arayarak kendisini jandarma personeli olarak tanıtan şüpheli, isminin cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığını söyledi. Cinayet mahallinden altın ve paraların da çalındığını söyleyen şüpheli, kadının evinde bulunan altın ve paralar üzerinde parmak izi incelemesi yapılacağını, eve göndereceği görevliye altın ve paralarını teslim etmesini istedi. Söz konusu eve giden şüpheli, Ayşe O.'nun 500 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak evden uzaklaştı.

Olayı yakınlarına anlatmasıyla dolandırıldığını anlayan Ayşe O.'nun şikayeti üzerine, İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekiplerince çalışma başlatıldı. Çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekiplerce kimliği tespit edilen F.P.A.'nın olayın ardından geldiği ilçe merkezinden taksiye bindiği belirlendi. Plakasını belirledikleri taksiyi takibe alan ekipler, şüpheliyi olaydan 90 dakika sonra, üzerindeki altınlarla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

500 bin lira değerindeki ziynet eşyası jandarma ekiplerince Ayşe O.'ya teslim edilirken, F.P.A., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelinin, daha önce de Karesi ilçesi Çaypınar Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşı telefon ile arayıp aynı yöntemle dolandırmaya çalıştığı, vatandaşın şüphelenerek jandarmayı arayacağını söylemesi üzerine ise 250 bin TL'yi almadan kaçtığı öğrenildi.

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