Balıkesir torbacılarına polisten suçüstü

BALIKESİR'DE il genelindeki eş zamanlı yapılan operasyonlar dahilinde Ayvalık ilçesinde de halk arasında 'torbacı' denilen sokak satıcılarına ait birçok adrese şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 100 adet tabanca ve tüfek fişekleri, yaklaşık 1 kilogram skank adlı uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 bin TL para ele geçirildi. 18 şüpheli kişi hakkında adli işlemler yapılırken 2 kişi de tutuklandı.