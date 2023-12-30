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Balıkesir torbacılarına polisten suçüstü

SUAT SALGIN
Balıkesir torbacılarına polisten suçüstü
BALIKESİR'DE il genelindeki eş zamanlı yapılan operasyonlar dahilinde Ayvalık ilçesinde de halk arasında 'torbacı' denilen sokak satıcılarına ait birçok adrese şafak operasyonu gerçekleştirildi. Operasyonda, 3 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 100 adet tabanca ve tüfek fişekleri, yaklaşık 1 kilogram skank adlı uyuşturucu maddesi, 1 adet hassas terazi, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen yaklaşık 20 bin TL para ele geçirildi. 18 şüpheli kişi hakkında adli işlemler yapılırken 2 kişi de tutuklandı.
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