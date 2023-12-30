Balıkesir’de hava destekli göçmen operasyonu! Cayrokopter devriyesine takıldılar

Operasyon, havadan ve karadan yapılan denetim ve keşif faaliyetleri, daha önceden yapılan risk analizleri doğrultusunda belirlenen yasadışı yollarla ülkeden çıkış yapılabilecek koy ve kıyı şeritlerini kapsadı. Ayvalık ilçesinde Cayrokopter ve İHA uçuş ekibi tarafından görüntü aktarımı ve yönlendirmesiyle İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca 123 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen ve 2 organizatör yakalandı. Operasyon, modern teknolojik araçlarla desteklenerek, güvenlik güçlerinin hızlı ve etkili müdahalesini sağladı.