Yaşlı kadını 550 bin dolandıran şahıs 1 saatte yakalandı

BALIKESİR'İN Bandırma ilçesinde kendisini jandarma olarak tanıttığı kadının 550 bin lira değerindeki altın ve paralarını alan zanlı, jandarma ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kontrol noktasında yakalandıktan sonra tutuklandı.

TORUNUNUN DİKKATİ KURTARDI

İLÇEYE bağlı kırsal Misakça Mahallesi'nde ikamet eden H.G. (68) adlı kadını telefonla arayıp kendisini jandarma olarak tanıtan kişi, adının cinayet ve hırsızlık olaylarına karıştığı yalanını söyleyerek parmak izi araştırması yapma bahanesiyle ziynet eşyası ve paralarını istedi. Evine gelen kişiye 550 bin lira değerindeki altın ve paralarını veren kadın, torununa bundan bahsedince dolandırıldığını fark ederek jandarmaya ihbarda bulundu. Hemen harekete geçen ekipler, şüphelinin Tezer O. (36) olduğunu belirledi.

Olaydan bir saat sonra yakalanan Tezer O, sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı. Söz konusu araçta ele geçirilen çalıntı ziynet eşyası ve paralar ise sahibine teslim edildi.