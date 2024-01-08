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Haberler Balıkesir Araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıslar suç makinesi çıktı

Araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıslar suç makinesi çıktı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda polisin şüphe üzerine durdurduğu araçtan uyuşturucu çıktı. Araçtaki 3 şüphelinin toplam 60 adet suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

İHA
Araçta uyuşturucuyla yakalanan şahıslar suç makinesi çıktı

Bandırma İhsaniye Mahallesi Servet Çırpan Caddesi'nde polis ekiplerinin yapmış oldukları uygulamada, şüphe üzerine durdurulan 10 E 7563 plakalı araçtan 29,57 gram metamfetamin ve bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Araç içerisinde bulunan G.D., E.M. ve D.K. isimli şahısların ise yapılan GBT sorgusuyla tam bir suç makinesi oldukları ortaya çıktı. G.D.'nin 8 adet suç kaydı, E.M.'nin 47 adet suç kaydı, D.K.'nin ise 5 adet suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gözaltına alınan şahısların, uyuşturucu madde ticaretinden işlem yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.

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