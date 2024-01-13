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Haberler Balıkesir Balıkesir’e şehit ateşi düştü

Balıkesir’e şehit ateşi düştü

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Balıkesir’e şehit ateşi düştü
Denizkurdu Tatbikatı sırasında dalış eğitiminde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın, acı haberi Balıkesir'de oturan ailesine verildi. Milli Savunma Bakanlığı, Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. Şehidin acı haberi Erdek ilçesi Atatürk Mahallesinde oturan Necla (50) ve Tamer Canbulat'a (55), askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, yaptığı açıklamada, "Bahadır Canbulat, Kahraman silah arkadaşımız, 11 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.
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