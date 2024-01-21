Babası sosyal medyadan satılığa çıkarmıştı! Çocuk gelin olayında şoke eden gelişme

'GURURUMLA OYNADILAR'

Yarım kalan düğünün 3'üncü gününde, eşinin geri geldiğini ve ailesinden şikayetçi olacağını söylediğini anlatan O.K., "Kız evine döndükten sonra beni aradı ve ailesinin kendisine hep bunu yaptırdığını, bu durumdan kurtulmak ve ailesinden şikayetçi olmak istediğini söyledi ve yanımıza geldi. Birlikte polise gittik. Kız polise verdiği ifadede bizi suçladı. Beraber motora binmiştik, ayağı yandı. Bizim adetlerimizde kına gecesi gelini havaya atmak vardır. Onu havaya atarken kafasını tahtaya çarptı, gözü şişti. Saçlarında boncuk silikon vardı, onları yolmuş ve bunların hepsini ben yapmışım gibi gösterdi. Kendisini darbettiğimizi iddia etti. Polise, ailemin onu silahla tehdit ettiğini ve darbettiğini söyledi. Gururumla oynadılar. Evlenmeyi düşünmüyorum. Beni hayattan soğuttular, içimdeki yaşam sevincini sömürdüler" diye konuştu. Damadın babası Doğan K. (37) da düğün masrafları, takı giderleri ve başlık parası ile 1 milyon lira zarara uğratıldığını söyledi.



'BU KIZ SATILIKTIR' YAZDI

Tarafların birbirlerinden şikayetçi olması üzerine Susurluk Cumhuriyet Savcılığı'nca soruşturma başlatılırken, Kütahya'nın Simav ilçesinde oturan çocuk gelin D.K.'nin babası Y.K.'nin, henüz 13 yaşındayken kızını sosyal medya üzerinden fotoğrafını yayınlayıp, 'Bu kız satılıktır' diye yazıp, 1 sene önce de yine sosyal medya hesabından kızına 250 bin lira fiyat verdiği canlı yayın görüntüleri ortaya çıktı. Savcılık soruşturmasında, Y.D.'nin 27 Temmuz 2022'de de sosyal medya hesabından açtığı, canlı yayında kızı için fiyat verdiği görüntülere ulaşıldı.