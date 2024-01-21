Babası sosyal medyadan satılığa çıkarmıştı! Çocuk gelin olayında şoke eden gelişme

Konya'da görücü usulü ile tanışan O.K. ile D.K., yaşları küçük olduğu için ailelerinin imzalı onayı ile geçen yıl 3 Ağustos'ta resmi nikahları kıyıldı. Çift, 19-21 Ekim tarihleri arasında, 3 gün 3 gece olmak üzere damadın memleketi Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yapacakları düğün için hazırlıklara başladı. Damat tarafı, bu süreçte kızın babasına 250 bin lira başlık parası verdi. Aileler, 19 Ekim'de Susurluk'ta bir araya geldi; iddiaya göre, düğünün 2'nci günü kız tarafı, takı töreninin ardından bir yakınlarının öldüğünü söyleyerek Konya'ya dönmek istedi.
TAVIRLARINDAN ŞÜPHELENDİ
Kız tarafının aceleci tavırlarından şüphelenen damadın ailesi, gelinin üzerindeki takıları bıraktıktan sonra Konya'ya gitmesini istedi. Taraflar arasında arbede çıktı. Damadın ailesi, düğünde takılan altınların bir kısmını geri aldı, bir kısmı da gelinin üzerinde kaldı. Düğünü terk edip, ailesi ile Susurluk'taki akrabalarının yanına giden gelin D.K., 1 gün sonra eşi O.K.'ye dönerek, ailesinin kendisini düğünde takıları alıp, kaçmak üzere zorla evlendirdiğini, daha önce de başkasıyla bu şekilde evlendirdiklerini, ablası İ.D.'nin de 3 defa evlendirilip, düğün sırasında takılarla birlikte kaçırıldığı söyleyerek kendi anne ve babasından şikayetçi olacağını söyledi.