Balıkesir’de feci kaza: Fabrika işçilerinin taşındığı servis ile tır çarpıştı: 9 yaralı

Balıkesir'de dün saat 19.00 sıralarında Ayvalık- İzmir karakolunda kaza meydana geldi. Enis K. (42) yönetimindeki fabrika işçilerinin taşındığı servis minibüsü, Ayvalık istikametine dönmek isterken Abdullah A.'nın kullandığı TIR ile çarpıştı.

Kazada, minibüs sürücüsü Enis K. ile minibüste bulunan Derya Küçük (24), Şafak Akbulut (27), Yasemin Açıkalınlı (32), Semanur Aktan (33), Sezai Aydoğan (37), Gülay Mehder (40), Selcen Arıkan (40) ve Nilüfer Rüzgar (49), yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince minibüsten çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ayvalık, Burhaniye ve Edremit Devlet hastanelerine kaldırıldı. Yaralılardan minibüs sürücüsü Enis K. ile Derya Küçük ve Şafak Akbulut'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.