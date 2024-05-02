  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Faciadan dönüldü TIR alev alev yandı

Faciadan dönüldü TIR alev alev yandı

SUAT SALGIN
Faciadan dönüldü TIR alev alev yandı
BALIKESİR'İN Susurluk ilçesinde seyir halindeyken alev alan ambar malzemeleri yüklü tırın dorsesi kullanılamaz hale geldi. D.O. idaresindeki 35 BSK 250 plakalı tırın dorsesi, Balıkesir-Bursa kara yolu Karapürçek mevkisinde tekerlerindeki körük sisteminde oluşan arıza nedeniyle alev aldı.Durumu fark eden sürücü, aracı kenara çekip durdurarak yangına ilk müdahaleyi yaptı. Alevlerin büyümesi nedeniyle çevredekiler durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı.
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA