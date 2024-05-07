Bandırma Belediyesi’nin kreşinde 4 yaşındaki çocuğa öğretmeni tırnaklarını geçirdi iddiası

Bandırma Belediyesi'nin 600 Evler Mahallesi'nde bulunan Türkan Saylan Gündüz Bakım Evi'nde 4 yaşındaki K.Ö.'ye şiddet uygulandığı iddia edildi. Durumu K.Ö.'nün babaannesi fark etti. Babaanne, K.Ö.'nün avcunun içindeki tırnak batığı ve kan izlerini gördü. K.Ö. yaşananları önce babaannesine sonra anne ve babasına anlattı. K.Ö. oyun oynarken yaramazlık yaptığı için öğretmeni C.U.'nun kendisini hırpalayıp tırnaklarını avcuna batırarak kanattığını söyledi. Bunun üzerine K.Ö.'nün annesi D.Ö. sosyal medya üzerinden C.U. ile iletişime geçip oğlunun avucunun içindeki yaranın sebebini sordu. C.U. kreşteki başka bir çocuğun bu yaralanmaya sebep olduğunu anlattı.

AİLE DARP RAPORU ALDI

Çocuğun avuç içerisinde 12 ve 6 milimetrelik iki tırnak yarası olduğu darp raporunda belirlendi. K.Ö. gündüz bakım evinde yaşadığı kabus dakikalarını ailesiyle paylaştıktan sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek çocuğu için darp raporu alan baba C.Ö., ardından olayı daha iyi anlayabilmek için gündüz bakım evininin yolunu tuttu. C.Ö.'nün güvenlik kamerası kayıtlarını izlemek istemesi üzerine gerçek ortaya çıktı. Öğretmen C.U.'nun minik çocuğu hırpalayarak bir kenara çekip şiddet uyguladığı anlaşıldı. Daha sonra Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giden C.Ö. suç duyurusunda bulunarak öğretmen C.U.'dan şikayetçi oldu. Yaşanan olayın ardından, Bandırma Belediyesi tarafından C.U.'nun açığa alındığı ve hakkında hukuki sürecin başlatıldığı öğrenildi.