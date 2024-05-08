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Haberler Balıkesir Balıkesir'de terör operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de terör operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

Balıkesir'de, terörle mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 5 zanlı gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu da yakalandı.

AA
Balıkesir’de terör operasyonu! 5 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile İstihbarat Şubesine bağlı ekiplerce düzenlenen operasyonda, terör örgütü PYD/YPG bünyesinde silahlı olarak faaliyet yürüttüğü ve Balıkesir'de olduğu belirlenen 1 şüpheli yakalandı.

Ekipler, sosyal medyadaki hesaplarından terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG'niın faaliyetlerini meşru gösterme amaçlı övücü ve sahiplenici paylaşımlar yapan 4 zanlıyı gözaltına aldı.

Bu arada söz konusu adreslerde yapılan aramalarda, Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 16 yabancı uyruklu yakalandı. Yabancı uyruklular gerekli idari işlemler için ilgili birimlere teslim edildi.

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