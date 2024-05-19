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Balıkesir'de 3 zehir taciri yakalandı

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devriye gezen ekipler şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde uyuşturucu buldu. Genişleten çalışmada 2 kişi daha yakalanarak cezaevine gönderildi.

İHA
Balıkesir’de 3 zehir taciri yakalandı

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri devriye görevi sırasında 17 Eylül Mahallesi Gençlik Caddesi'nde durumundan şüphe ettiği şahısları durdurarak kontrol yaptı. Yapılan kontrol sonucunda şahısların üzerinden 0.47 gram metamfetamin maddesi ve 1 adet payp elde edildi.

Ekipler tarafından olayın ardından geniş çaplı başlatılan çalışmada Erdek'te ikamet eden S.M (27) ve kız arkadaşı E.Y (40) isimli şahısların Bandırma'ya gelerek birlikte M. B. (37) isimli şahısla buluştukları ve bir miktar uyuşturucu maddeyi birlikte kullandıkları tespit edildi. Daha sonra şahısların bin lira karşılığı almış oldukları madde ile birlikte sokağa çıkmaları anlaşılması üzerine ekipler üzerlerinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ile birlikte yakaladı. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin lira paraya el konuldu. Yapılan işlemler sonucunda adliyeye sevk edilen şüphelilerden E. Y. ve M. B. "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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