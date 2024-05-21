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Haberler Balıkesir Koyun sayasında öldürüldü

Koyun sayasında öldürüldü

Balıkesir’in Edremit ilçesinde koyun sayasından silah sesleri gelmesi üzerine bölgeye giden polis güçleri bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı. Şahsın ayaklarından ateşli silah ile vurularak öldürüldüğü anlaşıldı.

İHA
Koyun sayasında öldürüldü

Edinilen bilgiye göre, Edremit'in Hamidiye Mahallesi Hayrettin Karabayık Caddesi üzerinde bir sayadan silah sesleri gelmesi üzerine çevre sakinleri olayı polise ihbar etti. Ekipler kısa sürede bölgeye gelerek inceleme yaptı.

Yapılan incelemede Sezgin Savaş'ın (33) cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerinin ilk muayenesinde Savaş'ın ateşli silah ile ayaklarında vurulduğu ve olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi. Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri cinayetin aydınlatılması için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

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