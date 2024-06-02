  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de faciadan dönüldü! Lastiği patlayan tır yolu kapattı

Balıkesir'de faciadan dönüldü! Lastiği patlayan tır yolu kapattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde lastiği patlayan tır kontrolden çıkarak yolun ortasına yan yattı. Sürücü olaydan yaralı olarak kurtulurken yol tek yönlü trafiğe kapandı.

İHA
Balıkesir’de faciadan dönüldü! Lastiği patlayan tır yolu kapattı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, lastiği patlayan tır İzmir-Çanakkale karayolunu tek yönlü trafiğe kapattı.

Balıkesir’de faciadan dönüldü! Lastiği patlayan tır yolu kapattı

Edinilen bilgiye göre, E.Ö. idaresindeki 10 ADF 736 plakalı tır, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak yolun ortasına yan yattı, içinde bulunan kumlar ise yola dağıldı. Yaralı olarak araçtan çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra hastaneye kaldırıldı.

Balıkesir’de faciadan dönüldü! Lastiği patlayan tır yolu kapattı

İzmir-Çanakkale karayolu, Edremit mevkisinde çevre yolu yönü kısmen trafiğe kapandı. Yol polis kontrolünde geçici olarak o bölgede bir süre ilçe girişinden verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA