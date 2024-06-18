Özel hastanelerde provizyon oyunu! O hizmetlerden ücret istiyorlar

Özel hastaneler, Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ve yürürlükteki mevzuata karşın arkadan dolanmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ve Özel Sağlık Sigortası şirketleri ile yapılan anlaşmalara rağmen vatandaşlardan haksız yere para almanın yolları bulunuyor. Özel hastaneler bu sefer de Özel Sağlık Sigortası'nın karşıladığı hizmetler için hastalardan para istiyor.

BAHANE ÜRETİYORLAR

Sigorta firmasına provizyon bile sunmadan serum, enjeksiyon ve tahlil ücretini hastadan talep eden özel hastaneler, vatandaşı çileden çıkarıyor. Hastalar, "Özel sağlık sigortam var, aldığım hizmetleri karşılıyor" dese de hastane, "Sigortanın bize verdiği ücret yetmiyor, acil doktorumuz parasını alamıyor" gibi bahanelerle ücret alıyor. Oysa ki özel hastanelerin sigortaya provizyon sunması, ret cevabı gelirse hastadan ücret talep etmesi gerekiyor.

SİGORTALAR BİRLİĞİ: HASTANE YORUM YAPAMAZ

"Özel hastaneler sigorta şirketinin provizyon vermesine ilişkin yorumda bulunamaz, çünkü her poliçenin şartı farklıdır. Hastane, sigorta şirketinden provizyon ister, sigorta poliçesinin kapsamında olmayan bir durum varsa ve ret cevabı gelirse sigortalıdan ödeme talebinde bulunabilir. Böyle durumlarla karşılaşılması durumunda sigorta şirketlerimize her daim ulaşılabilir ve şirketler sigortalılarının haklarını korur. Öte yandan özellikle altını çizmek isteriz ki, özel sağlık sigortası ile devletimizin üstündeki sağlık yükü önemli ölçüde azalmaktadır. Bu nedenle özel sağlık sigortasının daha da fazla tabana yayılması adına yoğun şekilde çalışıyoruz."