Hastanedeki gizli kamera skandalının faili Tarık Özcan, evinde ölü bulundu

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşanan gizli kamera skandalının faili Tarık Özcan Bandırma, Sunullah Mahallesi'ndeki ikametinde ölü olarak bulundu. Özcan'ın evinin kapısını açmadığının bildirilmesi üzerine olay yerine giden polis ekipleri, şahsın cansız bedeniyle karşılaştı. Özcan'ın cenazesi daha sonra Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın ölüm nedeni olarak kalp krizi şüphesi üzerinde durulurken kesin ölüm nedeninin saptanması için cenaze Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin tuvaletine bir çanta içine yerleştirilmiş şekilde gizli kamera düzeneği kurduğu ortaya çıkan Özcan, gözaltına alınmış ve sorgusunda 4 yıl boyunca bu şekilde görüntü kaydettiğini itiraf etmişti. Özcan'ın yargı süreci tutuksuz olarak devam ediyordu.