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Haberler Balıkesir Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen olayda seyir halindeki araçta yangın çıktı. Araçtan inen sürücü yangına ilk müdahaleyi yapsa da alevler aracı sardı. İtfaiyenin çalışmasıyla yangın söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

İHA
Seyir halindeki araç alev topuna döndü

Bandırma- Çanakkale yolu üzeri özel bir işletmeye ait araç seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü ve herhangi bir yaralanma olmadı.

Bandırma - Çanakkale Yolu'nda 17 ABN 937 plakalı araç, seyir halindeyken alev aldı. Araçtan dumanlar çıktığını fark eden sürücü, aracı kenara çekerek yangına ilk müdahaleyi sağladı, ancak bu çaba yeterli olmadı. Hızla yayılan alevler, kısa sürede bütün aracı sardı. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Aracın motor kısmından çıktığı iddia edilen yangın sonucunda herhangi bir yaralanma meydana gelmezken, araç kullanılamaz hale geldi. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı olan ekipler tarafından yol kontrolü sağladı. Yangın söndürüldükten sonra yanan araç çekici marifeti ile çekildi.

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