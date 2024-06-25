Ayvalık’ta eski çöplük alanında korkutan yangın! Havadan ve karadan müdahale

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde eski çöplük alanında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere, havadan ve karadan müdahale ediyor.

Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi'ndeki eski çöplük alanında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı. Ormana yakın bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 4 uçak, 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, 60 personel ve Ayvalık İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

6 GÜN ÖNCE DE YANGIN ÇIKMIŞTI

Aynı yerde 6 gün önce çıkıp, ormana da sıçrayarak 8 saatte kontrol altına alınan yangının olduğu bölgede bugün çıkan yangının kontrol altına alınması için havadan ve karadan müdahale sürüyor.