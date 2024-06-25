  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Eşini öldürüp kendi kafasına sıktımıştı

Eşini öldürüp kendi kafasına sıktımıştı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tartıştığı eşi Maizer Gökyıldız'ı (55) tabancayla vurup öldürdükten sonra intihara kalkışan Cevri Gökyıldız (62), tedavi gördüğü hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirdi.

HABER MERKEZİ
Eşini öldürüp kendi kafasına sıktımıştı

Olay, geçen hafta salı günü Gönen'in Tütüncü Mahallesi'nde meydana geldi. Cevri Gökyıldız ile eşi Maizer Gökyıldız arasında tartışma çıktı. Cevri Gökyıldız, tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı tabancasıyla eşini vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkıştı.

Gökyıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bu arada İstanbul'da oturan Maizer ve Cevri Gökyıldız çiftinin iki ay önce Gönen'e yerleşip burada yaşamaya başladığı öğrenildi.

Silah seslerini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Maizer Gökyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cevri Gökyıldız ise ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Cevri Gökyıldız, tedavi gördüğü hastanede önceki gece yaşamını yitirdi.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA