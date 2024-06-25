Eşini öldürüp kendi kafasına sıktımıştı

Olay, geçen hafta salı günü Gönen'in Tütüncü Mahallesi'nde meydana geldi. Cevri Gökyıldız ile eşi Maizer Gökyıldız arasında tartışma çıktı. Cevri Gökyıldız, tartışmanın büyümesi üzerine ruhsatlı tabancasıyla eşini vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkıştı.

Gökyıldız'ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Bu arada İstanbul'da oturan Maizer ve Cevri Gökyıldız çiftinin iki ay önce Gönen'e yerleşip burada yaşamaya başladığı öğrenildi.

Silah seslerini duyan komşuların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yapılan kontrolde Maizer Gökyıldız'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Cevri Gökyıldız ise ilk müdahalenin ardından Gönen Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyat edilen Cevri Gökyıldız, tedavi gördüğü hastanede önceki gece yaşamını yitirdi.