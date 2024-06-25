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Haberler Balıkesir Feci kaza! Devrilen kamyonette 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Feci kaza! Devrilen kamyonette 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonet devrildi. Olay sonucu kamyonetteki 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken 2'si yaralandı.

İHA
Feci kaza! Devrilen kamyonette 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Balıkesir'de Çanakkale - İzmir kara yolu Avcılar Mahallesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 34 AD 4893 plakalı kamyonet devrildi. Kontrolden çıkan F.O yönetimindeki kamyonet refüje çarparak devrildi. Kazda, sürücü ve yanındaki H E ve Kenan Memiş yaralandı. Bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi. Devrilen kamyonette bulunan ve ağır yaralanan Kenan Memiş (42) kaldırıldığı özel hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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