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Haberler Balıkesir Gölete giren anne ve oğlunun kahreden ölümü! Cansız bedenleri çıkarıldı

Gölete giren anne ve oğlunun kahreden ölümü! Cansız bedenleri çıkarıldı

Balıkesir'de gölete giren 16 yaşındaki oğlu gözden kaybolunca gölete giren anne de kayboldu. Ekiplerin gece boyu süren arama çalışmasında anne ve oğlunun cansız bedeni bulundu.

İHA
Gölete giren anne ve oğlunun kahreden ölümü! Cansız bedenleri çıkarıldı

Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Deliktaş köyü kırsalında bulunan gölette büyük dram yaşandı. Edinilen bilgiye göre, koyunlara bakan ve engelli olduğu iddia edilen Emirhan Çakır (16) serinlemek için akşam 20.00 civarında suya girdi. Oğlundan haber alınamayan anne Gülnar Çakır ise bir süre sonra oğlunun gölete girdiğini öğrendi.

Oğlunu bulmak için panik halinde suya giren anne Gülnar Çakır da gölette kayboldu. Bölgede yaşayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ile Balıkesir itfaiyesi ve AFAD personelleri olay yerine gitti. Suya giren dalgıçlar gece yarısına kadar anne ve oğuldan iz aradı. Gece yarısından sonra anne ve oğulun cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu sudan çıkartıldı. Konu ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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