Kurtarmak istediği oğluyla birlikte boğuldu

Balıkesir'de gölete giren 16 yaşındaki oğlundan haber alınamayan anne, oğlunu bulmak için suya girdi. Hem anne hem oğlu suda kaybolunca Balıkesir itfaiyesi ve AFAD'ın gece boyu süren kurtarma operasyonu başladı. Gece yarısı anne ve oğulun cansız bedeni sudan çıkartıldı. Balıkesir'in Karesi ilçesine bağlı Deliktaş köyü kırsalında bulunan gölette büyük dram yaşandı. Edinilen bilgiye göre, koyunlara bakan ve engelli olduğu iddia edilen Emirhan Çakır (16) serinlemek için saat 20.00 civarında suya girdi.

GÖLET İKİSİNE MEZAR OLDU

Oğlundan haber alamayan anne Gülnar Çakır (35) ise bir süre sonra oğlunun gölete girdiğini öğrendi. Oğlunu bulmak için panik halinde suya giren anne Gülnar Çakır da gölette kayboldu. Bölgede yaşayan vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni araması ile Balıkesir itfaiyesi ve AFAD personelleri olay yerine gitti. Suya giren dalgıçlar gece yarısına kadar anne ve oğuldan iz aradı. Gece yarısından sonra anne ve oğulun cansız bedenleri itfaiye ekiplerinin uzun süren çalışması sonucu sudan çıkarıldı.