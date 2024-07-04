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Haberler Balıkesir Ağaca çarpan otomobildeki aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı...

Ağaca çarpan otomobildeki aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı...

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki Özlem Avcı (35) ile 3 aylık Ayşegül Aksoy hayatını kaybetti, yaşları 2 ile 7 arasında değişen 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

SUAT SALGIN
Ağaca çarpan otomobildeki aileden 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı...

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde ağaca çarpan otomobildeki 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

10 ADH 380 plakalı otomobili kullanan Medine Aksoy (29) Emek Mahallesi TOKİ girişinde virajı alamayınca direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçtaki Özlem Avcı (35) olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Medine Aksoy ile 2 yaşındaki İkra, Ömer Emin (6), Taha (4) ve Ayşe Avcı (80), 1 yaşındaki Ayşegül Aksoy ile Yusuf Aksoy'da (7) yaralandı.Bigadiç ve Balıkesir'deki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ayşegül Aksoy, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi

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