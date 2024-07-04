Balıkesirli iş insanları İzmir’de bir araya geldi

İZMİR Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği organizasyonunda düzenli olarak yapılan Balıkesirli Bürokrat ve iş insanları buluşması bu ay Happy Greens restoranda gerçekleşti. Sezer Altan'ın ev sahibi olduğu etkinliğe; İzmir Balıkesirliler Eğitim Kültür ve Sosyal Dayanışma Derneği Başkanı Erkan Uzun, İzmir Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, Hakim Erdem Odabaşı, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Benli, Bayraklı İlçe Tarım Orman Müdürü Cem Erdoğrul, Av. Erkul Erdem ve Av. Efekan Kaptan katıldı.