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Haberler Balıkesir Film senaryolarını aratmayan hırsızlık

Film senaryolarını aratmayan hırsızlık

HABER MERKEZİ
Film senaryolarını aratmayan hırsızlık
Balıkesir'de akıllara durgunluk veren bir hırsızlık olayı yaşandı. Balıkesir'de Hacıilbey Mahallesi'nde bir ticari aracın çalınmasıyla başlayan olaylar zinciri, Susurluk Festiva Outlet'te bir iş yerinden yaklaşık 30 bin lira değerinde giyim eşyası çalınmasıyla devam etti. Şüpheli şahıs, daha sonra Bursa Karacabey ilçesinden bir araçtan 16 sayılı plaka çalarak aracına taktı ve bu şekilde izini kaybettirmeye çalıştı. Bandırma ilçesine doğru yol alan zanlı, burada bir büfeden yaklaşık 260 bin lira değerinde 320 karton sigara ile çeşitli gıdaları çaldı. Polis ekipleri olayların aydınlatılması için yoğun bir çalışma yürüttü. Şüpheli şahsın çalıntı araçla Bandırma ilçesinden çıkmadığı tespit edildi. Araştırmalar sonucunda, olayların şüphelisinin M.A. (19) olduğu belirlendi.Ekiplerin koordineli çalışması sayesinde, M.A. çalıntı araç ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramalarda 1 adet çalıntı banka maaş kartı, 1 adet çalıntı cep telefonu, 40 paket sigara ve Karacabey ilçesinden çalınan plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A., adli mercilere sevk edildi.
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