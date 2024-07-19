  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Balıkesir Balıkesir'de yanan minibüs ormanı tutuşturdu

Balıkesir'de yanan minibüs ormanı tutuşturdu

Balıkesir'in Havran ilçesinde yol kenarında yanan minibüsten çıkan alevlere orman yangınına yol açtı. İhbar üzerine olay yerine ekipler sevk edilirken yangına hem havadan hem karadan müdahale ediliyor.

İHA
Balıkesir’de yanan minibüs ormanı tutuşturdu

Balıkesir'in Havran ilçesinde yol kenarından alevlere teslim olan minibüs, ormanı da küle çevirdi.

Olay, Balıkesir'in Havran ilçesi Şapçı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan yolcu minibüsünden biranda dumanlar yükselmeye başladı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun kenarına çekmesiyle minibüs alev topuna döndü. Yolun kenarında bulunan ağaçlara sıçrayan alevler, ormanlık alanda da yangının başlamasına sebep oldu.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler yolu tek taraflı trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de hem havadan hem de karadan alevle müdahalesini sürdürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA