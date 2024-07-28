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Haberler Balıkesir Balıkesir'de feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'de Bandırma karayolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil, seyir halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

İHA
Balıkesir’de feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Bandırma karayolu üzerinde tır ile otomobilin çarpıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

Kaza, Gönen Tuzakçı Kırsal Mahallesi civarında Bandırma karayolunda meydana geldi. 10 CBZ 20 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan 47 AAS 710 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada otomobilde bulunan Recep Çalışkan, Erkan Çakırcalı, İdris Mandacı hayatını kaybederken Neslihan D. yaralı olarak olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri tarafından Gönen Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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