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Haberler Balıkesir Balıkesir'de nefes kesen kurtarma anları! Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Balıkesir'de nefes kesen kurtarma anları! Şahindere Kanyonu'nda mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan Şahindere Kanyonu'na gezmek için gelen ve dönüş yolunu kaybederek mahsur kalan 10 kişi helikopter desteği ile kurtarıldı.

AA
Balıkesir’de nefes kesen kurtarma anları! Şahindere Kanyonu’nda mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

İstanbul'dan kanyona gezmeye gelen 10 kişilik grup içerisindeki A.T. (39), 112 ihbar hattını arayarak, gezi için çıktıkları alandan dönüş yolunu kaybettiklerini, hayati tehlikelerinin bulunmadığını, kentin ışıklarını gördüklerini ve yerleşim yerine tahmini 2 kilometre mesafenin olduğunu belirterek yardım istedi.

Mahsur kalan 10 kişiye ulaşılması için bölgeye ekiplerin yanı sıra Aydın İl Jandarma Komutanlığından İHA sevk edildi.

Keşif faaliyetleri yapan İHA'nın, ısı tespit ettiği alana ekipler yönlendirildi.

Arazinin sarp ve karanlık olması dolayısıyla ekiplerin bölgeye gidememesi nedeniyle 10 kişinin kurtarılması için helikopter talep edildi.

Aydın'dan sevk edilen helikoptere alınan 10 kişi, kontrol amaçlı Edremit Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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