Can dosta can oldu

Balıkesir'deki bir apartmanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangını söndüren ekipte görevli olan ve kontrol için içeride araştırma yapan itfaiyeci Seray Başol, dairede yerde hareketsiz yatan bir yavru kedi buldu.

HAYATTA TUTTU

Kediye kendi oksijen maskesiyle temiz hava veren genç kadın, aceleyle dışarı çıkarak oksijen vermeye devam etti. Umudunu kaybetmeden oksijen verip kalp masajı yapmayı sürdüren Seray Başol'e ekip arkadaşları da destek oldu. Mahallede sakinlerinin meraklı bakışları altında bir süre sonra mucize eseri kedi nefes almaya başladı.